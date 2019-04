Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mit Beginn des kommenden Jahres steigen die Branchenmindestentgelte in den elektro- und informationstechnischen Handwerken um 4,4 Prozent, so die IG Metall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut deer folgenden Pressemeldung: Das haben IG Metall und der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) vereinbart. ...

