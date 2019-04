Die Lösung wurde von verifizierten Nutzern ausgezeichnet für ihr hohes Maß an Kundenzufriedenheit und die Wahrscheinlichkeit, weiterempfohlen zu werden

PITTSBURGH, April 16, 2019in der Kategorie "Leaders" positioniert wurde. Das Produkt wurde basierend auf dem hohen Maß an Kundenzufriedenheit und der hohen Wahrscheinlichkeit, weiterempfohlen zu werden, als eines der besten seiner Kategorie von echten Nutzern auf G2bewertet, der weltweit führenden Website für die Bewertung von Geschäftslösungen.



"Wir arbeiten unerlässlich daran, unsere Unified-Commerce-Technologie und unseren Kundendienst so effektiv wie möglich zu machen, um erstklassig zu sein", sagte Haitham Ghadiry, Senior Vice President, Sales and Marketing von TrueCommerce. "Und wir sind begeistert, dass unsere Anstrengungen von unserer wertvollsten Jury anerkannt wurde, nämlich von unseren Kunden. Die G2-Platzierungen belegen, dass sich die Investitionen von TrueCommerce in Kundendienst, Produktzuverlässigkeit und Bedienungsfreundlichkeit auszahlen."

TrueCommerce hat eine Leader-Platzierung im G2-Grid-Bericht Frühjahr 2019 für elektronischen Datenaustausch (EDI) erhalten, indem es mehr positive Bewertungen von verifizierten Nutzern als ähnliche Produkte in der EDI-Kategorie auf sich vereinen konnte. Zur Aufnahme in den Bericht muss ein Produkt zehn oder mehr Bewertungen erhalten haben.

"Platzierungen in G2-Berichten basieren auf Daten, die uns von echten Nutzern bereitgestellt werden", sagte Michael Fauscette, Chief Research Officer, G2. "Wir sind begeistert, diese erfolgreichen Produktplatzierungen auf unserer Website mitzuteilen, denn sie repräsentieren die Stimme der Nutzer und bieten hervorragende Erkenntnisse für potenzielle Käufern auf der ganzen Welt.

G2-Rezensenten gaben TrueCommerce hohe Bewertungen für den Geschäftswert des Produkts und den hervorragenden Kundendienst.

Beispiele für Kundenbewertungen auf der G2-Website:

"Die Software bietet viel Flexibilität (Mapping) für viele verschiedene Szenarien auf unserer Seite und auf Kunden-Seite. Hervorragende Integration mit meiner Backend-Software (Sage 50). Der Kundendienst ist großartig! Allgemein sehr ansprechbar und kompetent. Die Handelsvertreter haben Ahnung und haben außerdem bei Bedarf Zugang zu Support auf höherer Ebene (und sie scheuen sich nicht, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen). Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis!"

"Es ist ein sehr flexibles System und hat ein hervorragendes Support-Team. Die Integration mit den meisten Fachhändlern ist recht reibungslos und vor dem Live-Gehen ist nicht viel Testen erforderlich. Die Option ‚Etikettendruck' ist auch eine nützliche Erweiterung."

"Der Kundendienst ist spitzenmäßig. Das scheint ein kleines Team von Leuten zu sein, denn ich bekomme immer den gleichen Ansprechpartner, doch er hat Ahnung und nimmt sich immer Zeit, damit ich die Antworten bekomme, die ich brauche. Die Bedienung des Systems ist sehr einfach. Sobald man sich an das Layout und daran gewöhnt hat, wie das System funktioniert, ist das Navigieren durch das Programm wirklich sehr einfach. Keine Extravaganzen, aber die sind auch nicht erforderlich. Es ist gewissermaßen eine Erleichterung."

"Ein Vorteil ist, mit unseren Kunden sofort kommunizieren zu können, sobald Bestellungen eingehen. Wir bestätigen entweder den Auftrag, oder falls Änderungen notwendig sind, kann ich diese Anfrage sofort über das EDI-System eingeben, um die Sache schnell zu bearbeiten. So können wir Kundenaufträge sehr viel schneller abwickeln."

TrueCommerce EDI ist eine Erweiterung von TrueCommerce Foundry - ein breiter Satz von Unified-Commerce-Services und Apps, die Kunden, Lieferanten, Vertriebswege und Systeme verbinden. Diese Plattform revolutioniert die Sichtbarkeit und Kollaboration in der Lieferkette, indem es Unternehmen hilft, das Beste aus ihren Omnichannel-Initiativen zu machen, durch P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, kollaborative Wiederauffüllung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Informationsmanagement in der Produktion.

Die Lösung setzt das Global Commerce Network von TrueCommerce ein, zu dem mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Großhändler und Logistkdienstleister gehören. Als ein echter Managed-Service-Anbieter verwaltet TrueCommerce den Onboarding-Vorgang für neue Handelspartner sowie das laufende Management von Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen spezifisch für jeden Handelspartner.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com/solutions/truecommerce-platform/web-based-edi

Über G2 Crowd



G2Crowd, die weltweit führende Bewertungsplattform für Geschäftslösungen, wertet mehr als 680.000 Nutzerbewertungen aus, um bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Geschäftsspezialisten, Käufer, Investoren und Analysten verwenden die Website, um die beste Software und die besten Services basierend auf Peer Reviews und synthetisierten Social-Media-Daten zu vergleichen und auszuwählen. Jeden Monat besuchen mehr als eine Millionen Menschen die Website von G2 Crowd, um einzigartige Erkenntnisse zu erhalten.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, um Ihr Unternehmen über die Lieferkette hinweg zu vernetzen und alles zu integrieren, von EDI, über Bestandsmanagement, Fulfillment, digitalen Schaufenstern und Marktplätzen bis zu Ihrem Geschäftssytem und was immer als Nächstes kommt. Um im dynamischen globalen Markt von heute immer vornauf zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig aktiv zu sein. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com.

