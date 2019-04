Wien (www.fondscheck.de) - BMO Global Asset Management hat Stewart Bennett zum Global Head of Alternatives berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Mann werde am 7. Mai 2019 seinen Dienst antreten und an Kristi Mitchem, CEO von BMO Global Asset Management, berichten. Bennett werde von London aus das neu geschaffene Global Alternatives-Angebot von BMO GAM betreuen. Darin integriert würden die bestehenden Geschäftsbereiche Private Equity, Real Estate Securities und BMO Real Estate Partners, was Investoren eine laut Gesellschaft "breitere Palette innovativer Real Asset Investment Lösungen" zugänglich machen solle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...