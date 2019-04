Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die osteuropäischen Märkte blicken trotz eingetrübter Wirtschaftsdaten aus der Eurozone auf einen freundlichen Handelsmonat zurück, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).Die schwachen Konjunkturdaten aus dem Euroraum und zurückhaltende Notenbanken hätten die Rezessionsängste mit der Folge bekräftigt, dass insbesondere bonitätsstarke Rentenpapiere gefragt gewesen seien. Bundesanleihen hätten teilweise bis in den zehnjährigen Bereich negativ rentiert. Die dennoch stabile Makrolage in Osteuropa und eine gedämpfte Risikoaversion habe indes auch bei Schuldverschreibungen aus Polen, Ungarn und Tschechien zu Kursgewinnen geführt. Kroatien habe eine Ratingheraufstufung erhalten und sei damit in den Investment Grade Bereich gelangt. ...

