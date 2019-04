Die Daily Soap zum Brexit pausiert gerade ein wenig, das Thema wird vom Markt gerade eher beiseite geschoben. Was bedeutet das für das Britische Pfund und was ist bei den anderen Währungen los?



Währungsexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank nimmt neben der britischen Währung auch den EUR/USD in Zeiten des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts unter die Lupe. Wie sich außerdem die Geldpolitik der Notenbanken hier bemerkbar macht, erklärt sie im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.