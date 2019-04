Donaueschingen/Baden-Württemberg (ots) -



Für eine Woche im März tauschten je sechs junge Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren ihre zivile Bekleidung, die sie sonst in Schule, Ausbildung und Beruf tragen, gegen die Flecktarnuniform der Bundeswehr. Alle hatten an einem Preisausschreiben der Bundeswehr teilgenommen und fünf Tage bei den Jägern gewonnen. Im Jägerbataillon 292, der leichten und flexiblen Infanterie der Deutsch-Französischen Brigade, lernten sie das Soldatenhandwerk kennen.



Die 3. Kompanie des Jägerbataillons 292 hatte für die Gäste eine sehr intensive und spannende Informationswoche vorbereitet. Dabei stand für die Jugendlichen im badischen Donaueschingen ein teils körperlich und sportlich herausforderndes Programm auf dem Dienstplan.



