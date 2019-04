Die globale Schmuck-Marke entscheidet sich für Centric PLM, um die Produktentwicklung zu optimieren und die Kollektionsplanung zu verbessern.



Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SWAROVSKI, die weltweit bekannte Schmuck-Marke, hat sich für die Product-Lifecycle-Management (PLM) Lösung von Centric Software entschieden. Centric Software bietet die innovativsten Enterprise Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.



Swarovski wurde 1895 im österreichischen Wattens gegründet und ist ein familiengeführtes, unabhängiges Unternehmen, das hochwertige Kristalle, echte und künstliche Edelsteine sowie fertige Produkte wie Schmuck, Accessoires, Kristallkreationen, Uhren und Lampen entwirft, entwickelt und vermarktet.



Das mit Hauptsitz in der Schweiz ansässige Consumer Goods Business (CGB) von Swarovski benötigte eine neue Lösung, um zwei bestehende PLM-Systeme zu ersetzen sowie die Entwicklung der Modeschmuck-, Uhren- und Accessoires-Kollektionen zu optimieren.



"Bislang arbeiteten wir mit einem System für unseren technischen Bereich und einem anderen für unseren kreativen Bereich, was sich als komplex und ineffizient erwiesen hat", sagt Martin Buchbauer, Director Marketing Operations bei SWAROVSKI. "Auch die 'Over-Customization' hatte negative Auswirkungen. Also untersuchten wir die Möglichkeit, beide Systeme zu vereinen, erkannten aber bald, dass dies mit keinem unserer bestehenden PLM-Systeme funktionieren würde. Deshalb wendeten wir uns an Centric, um herauszufinden, wie sie mit unseren spezifischen Anwendungsfällen umgehen und uns dabei unterstützen könnten, den Entwicklungsprozess unserer Kollektionen auf das nächste Level zu bringen."



Überzeugt von der Leistung von Centric PLM und vom Know-how des Centric-Teams, entschied sich SWAROVSKI für die Implementierung von Centric 8 PLM für interne User in den Bereichen Schmuck, Home, Uhren und Accessoires sowie für ausgewählte externe Supplier in Asien.



Buchbauer erklärt: "Centric bietet eine großartige Out-of-the-Box-Funktionalität und das Centric-Team ist äußerst kompetent. Die Mitarbeiter engagieren und motivieren uns zu neuen Möglichkeiten, um unsere Systeme und Prozesse zu verbessern. Unsere Key-User waren sofort von dem intuitiven, modernen Interface begeistert, und das überzeugte uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden."



"Centric PLM wird dazu beitragen, die Komplexität von Entwurf, Herstellung und Retailing der 1.000 neuen Lagerhaltungseinheiten (SKUs) pro Jahr in verschiedenen Segmenten zu bewältigen. Darüber hinaus arbeiten wir an einer Innovationspartnerschaft mit Centric für die nächsten Centric PLM-Releases. Es ist toll, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der auf unsere Bedürfnisse eingeht", so Buchbauer abschließend.



"Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass sich SWAROVSKI für Centric PLM entschieden hat", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Diese Partnerschaft mit einer der weltweit angesehensten Schmuck-Marken untermauert unsere Expansion in die vertikale Schmuck-Branche. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SWAROVSKI heute und in den kommenden Jahren."



