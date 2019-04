Düsseldorf (ots) - Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke, sieht ein "großes Informationsdefizit" im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. "Bisher lag der Fokus vor allem auf den Krebs-Erkrankungen. Das ist auch wichtig. Aber die Herz-Kreislauf-Erkrankungen fallen im Moment hinten runter, obwohl sie Volkskrankheit Nummer eins sind", sagte Schmidtke im Interview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag, online). Im Jahr 2016 verstarben in Deutschland nach neusten Zahlen insgesamt 910.902 Menschen. Die häufigste Todesursache war, wie schon in den Vorjahren, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. 37,2 Prozent aller Sterbefälle waren darauf zurückzuführen.



