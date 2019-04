Berlin (ots) - Am heutigen Vormittag musste eine Bombardier Global 5000 der Flugbereitschaft BMVg auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld notlanden.



Anlässlich des Vorfalls findet heute um 17:00 Uhr ein Pressegespräch mit dem



Kommandeur Fliegende Gruppe FlBschft BMVg Oberstleutnant Stefan Schipke



statt.



Medienvertreter werden gebeten, sich bis 16:45 Uhr am Haus Dialogforum, Mittelstraße 11, 12529 Schönefeld (Flughafen Berlin-Schönefeld) einzufinden und dabei ihren Presseausweis mitzuführen. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz P6 zur Verfügung.



