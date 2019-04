(shareribs.com) Toronto 16.04.2019 - Der Cannabisproduzent Aphria hat am Montag seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt. Trotz eines starken Umsatzanstiegs sackte die Aktie stark nach unten. Aphria meldete für das dritte Geschäftsquartal, das am 28. Februar endete, einen Nettoumsatz von 73,6 Mio. CAD, ein Plus von 240 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der bereinigte Bruttogewinn lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...