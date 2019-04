Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA64158L2084 New Age Brands Inc. 16.04.2019 CA6515091016 New Age Brands Inc. 17.04.2019 Tausch 1:1

US10807M1053 Zovio Inc. 16.04.2019 US98979V1026 Zovio Inc. 17.04.2019 Tausch 1:1

AU000000BUL6 Blue Energy Ltd. 16.04.2019 AU0000044364 Blue Energy Ltd. 17.04.2019 Tausch 1:1

US92847R1041 Immunic Inc. 16.04.2019 US4525EP1011 Immunic Inc. 17.04.2019 Tausch 40:1

CA00829A1066 African Gold Group Inc. 16.04.2019 CA00829A6016 African Gold Group Inc. 17.04.2019 Tausch 7,5:1

AU000000PBT9 Alterity Therapeutics Ltd. 16.04.2019 AU0000043945 Alterity Therapeutics Ltd. 17.04.2019 Tausch 1:1

CA56087W2067 Makena Resources Inc. 16.04.2019 CA97111B1076 Makena Resources Inc. 17.04.2019 Tausch 1:1