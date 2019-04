Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - E.ON: Größter Offshore-Windpark der Ostsee eröffnet - AnleihenewsDer Offshore-Windpark Arkona von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und Equinor (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist mit einer feierlichen Veranstaltung im Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen in Betrieb gegangen, so die E.ON SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

