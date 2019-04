Leverkusen (www.anleihencheck.de) - Biofrontera: Weitere positive Resultate der Phase III-Studie für Ameluz(R) - AnleihenewsDie Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, berichtet positive Ergebnisse für die sekundären Endpunkte der klinischen Phase III - Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit der konventionellen photodynamischen Therapie (PDT) mit Ameluz(R) in Kombination mit der BF-RhodoLED(R)-Lampe zur Behandlung von aktinischen Keratosen (AK) auf den Extremitäten oder dem Rumpf/Nacken, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...