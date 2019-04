Governance-Experte und CEO von Diligent veröffentlicht erstes Buch mit einem aktuellen Überblick über die Governance-Praktiken, um die aktuelle Geschäftslage abzubilden

Noch nie zuvor war die Position eines Vorstandsmitglieds so schwierig wie heute. Der schnelle Wandel, die Schnelligkeit von Informationen und digitaler Disruption haben das Unternehmensrisiko auf ein Rekordniveau getrieben, die Leitung vieler Vorstände entspricht jedoch immer noch Praktiken, die sich seit 150 Jahren nicht wesentlich verändert haben. Nun gibt es zum ersten Mal eine Untersuchung der Praktiken in den Vorstandsetagen im Hinblick auf den immer schneller werdenden Wandel im digitalen Zeitalter. Brian Stafford, CEO von Diligent, und Dottie Schindlinger, Vice President of Thought Leadership, haben Governance in the Digital Age gemeinsam verfasst und schaffen damit einen Rahmen für Unternehmen, um die Governance-Operationen in einer Welt des Einflusses von Geschwindigkeit und Wandel auf jede Branche zu verbessern. Ob Cyberrisiko, aktivistische Anleger, ESG oder MeToo, Governance-Praktiken müssen modernisiert und angepasst werden, um mit diesem Wandel Schritt zu halten. Dieses aufschlussreiche Buch bietet einen Einblick in die weltweit exklusivsten Vorstandsetagen und gibt Vorstandsmitgliedern das erforderliche Rüstzeug an die Hand, um den heutigen Herausforderungen gerecht zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190416005785/de/

(Photo: Business Wire)

Mit dem Betrieb eines weltweiten Netzwerks von 600.000 Führungskräften, die als "Augen und Ohren" im Zentrum von 50 Prozent der Fortune-1.000-Unternehmen agieren, sind Stafford und Schindlinger in der einzigartigen Lage, eine Perspektive auf bewährte Verfahren im Vorstandsbereich bieten zu können.

"Wir haben Governance in the Digital Age geschrieben, um Vorstandsmitgliedern einen zeitgemäßen Fahrplan zur Ausrichtung ihrer Praktiken an den rasanten Wandel der heutigen Herausforderungen an die Hand zu geben", sagte Stafford. "Die alte Regel langwieriger Vorstandsberatungen gehört der Vergangenheit an und moderne Unternehmensführung ist der neue Maßstab für Vorstandsmitglieder. Die Informationsmenge ist inzwischen endlos und der Erfolg hängt davon ab, ob Vorstandsmitglieder für die Probleme, die in schnellem und gnadenlosem Tempo auftreten können, gerüstet sind."

Das Buch macht sich auf die Spurensuche nach den heutigen Governance-Praktiken in einem zunehmend dezentralisierten Geschäftsumfeld und skizziert die Voraussetzungen, um in dieser Zeit erfolgreich zu sein. Die Kapitel "Governance Practices in the Digital Age" und "Framework for Modern Governance" des Buches bringen die Situation der Unternehmensleitung präzise auf den Punkt. Governance in the Digital Age bietet mehr als eine Perspektive, es macht Governance sichtbar mit Geschichten aus der Feder von Vorstandsmitgliedern wie Betsy Atkins, CEO und Gründerin der Baja Corporation, mit der Funktion des Director in den Boards of Directors von Cognizant, Wynn Resorts, SL Green Realty, Schneider Electric und Volvo Cars, Erin Lantz, Vice President und General Manager, Mortgages, der Zillow Group, Director im Board of Directors von TrueCar, Inc., und ehemaliger Director im Board of Directors von Washington Federal, sowie Laurie Yoler, Gründungsmitglied des Board of Directors von Tesla und nun Vorstandsmitglied von Church Dwight, Zoox, Bose Corporation und Noon Home.

"Es ist anspruchsvoller denn je, eine Funktion in einem Vorstand innezuhaben", ergänzte Schindlinger. "Unsere Gespräche mit den Vorstandsmitgliedern haben ans Licht gebracht, dass sie ein hohes Bedürfnis nach besseren Einblicken und einer Modernisierung der Praktiken im Vorstand haben. Dieses Buch kann ihnen eine Blaupause für die Förderung des Wandels bieten, der für den Erfolg im digitalen Zeitalter notwendig ist."

Governance in the Digital Age ist bei Amazon und Barnes Noble in den USA erhältlich.

Biografie des Autors Brian Stafford

Brian Stafford ist President und CEO der Diligent Corporation, dem führenden SaaS-Unternehmen für moderne Governance. Unter seiner Leitung haben sich die Kunden und der Umsatz von Diligent verdreifacht. Neben seiner Position als ehemaliger Partner bei McKinsey Company war Stafford zudem Gründer von CarOrder und Mitbegründer von Blue Seed Capital, einer Risikokapitalgesellschaft in New York. In den Jahren 2018 und 2019 wurde Stafford von der National Association of Corporate Directors (NACD) zu einer der 100 einflussreichsten Führungskräfte im Bereich Corporate Governance gekürt.

Biografie der Autorin Dottie Schindlinger

Dottie Schindlinger ist VP of Thought Leadership bei der Diligent Corporation. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich ist sie eine führende Stimme zu den Themen Governance und Technologie für Vorstände und Führungskräfte rund um den Globus. Sie ist zudem Gründungsmitglied des Softwareunternehmens BoardEffect. Ihre Arbeit erschien in Forbes, The Wall Street Journal sowie weiteren weltweiten Publikationen zu Governance und Technologie.

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter im Bereich Enterprise Governance Management. Das Unternehmen bietet sichere Lösungen auf dem Gebiet der Corporate Governance und der Zusammenarbeit für Vorstände und Führungskräfte. Über 16.000 Kunden in mehr als 90 Ländern und auf allen sieben Kontinenten vertrauen auf Diligent in Bezug auf die sichere Verteilung von Vorstandsmaterialien sowie eine sichere Kommunikation, integrierte Compliance, Bewertung von Führungsgremien und Entity-Management. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den sich entwickelnden Governance-Anforderungen führender Organisationen gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligent.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190416005785/de/

Contacts:

Diligent Corporation

Greg Nyhan, 646-215-6884

gnyhan@mww.com