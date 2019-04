Tagesausblick für 17.4.: DAX zieht weiter aufwärts. Small Caps und Halbleiteraktien stark!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte kletterten heute weiter aufwärts. Die Berichtssaison ist gut gestartet und die Anleger legen allmählich ihre Nervosität ab. Heute Abend wird Netflix berichten und möglicherweise weitere Impulse liefern. So konnte der DAX die 12.000 Punktemarke deutlich hinter sich lassen und schraubte sich bis Handelsschluss auf 12.100 Punkte. Der EuroStoxx50 stieg um 0,4 Prozent auf 3.460 Punkte und der S&P500 Index nähert sich aktuell dem Allzeithoch von 2.928 Punkten.

Die nachlassende Unsicherheit an den Aktienmärkten spiegelte sich auch an den Anleihe- und Rohstoffmärkten wider. So legten die Anleiherenditen leicht zu während vor allem Gold deutlich verlor. Der Ölpreis blieb derweil wenig verändert. So kostet ein Barrel WTI Öl rund 63,50 USD. Der Euro/US-Dollar sank im Tagesverlauf unter die Marke von 1,13 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei den Aktionären der Deutschen Börse kommen die geplanten Zukäufe weiterhin gut an. Infineon hat die Bodenbildung abgeschlossen und stieg über das Dezemberhoch von EUR 20,25. Unterstützung bekamen die Münchener aus den USA. Dort legten AMD, Intel und Micron Technologies in den ersten Handelsstunden überdurchschnittlich zu. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Carl Zeiss Meditec, Siltronic und Zalando positiv auf. Bei Carl Zeiss Meditec und Zalando gaben mit überraschend guten Geschäftszahlen entsprechende Impulse. In Europa standen Finanz- und Versicherungswerte hoch im Kurs. Zu den größten EuroStoxx50-Gewinnern zählten die Aktien von BNP Paribas und Münchener Rück. Im Vorfeld der Bekanntgabe der Geschäftszahlen kann Netflix heute deutliche Kursaufschläge verbuchen. Die Zahlen kommen nach Handelsschluss.

Der Scale30-Index profitierte vom Höhenflug von Mensch und Maschine, Nynomic und Stemmer Imaging. Der SolactiveGerman Mergers & Acquisitions Performance Index wurde unter anderem von Aixtron, Holidaycheck Group und SAF Holland beflügelt.

Morgen melden Alcoa, ASML, Danone, Ericsson, Kering, Morgan Stanley, PepsiCo und Roche Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Zudem laden Axel Springer, Beiersdorf und Swiss Re zur Hauptversammlung. Der europäische Automobilverband veröffentlicht ferner Zahlen zum Pkw-Absatz.

Wichtige Termine

China - BIP Q1

China - Industrieproduktion, März

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, März

USA - Handelsbilanz, Februar

USA - Fed veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.640/11.730/11.840/12.000 Punkte

Dem DAX gelang der signifikante Ausbruch über 12.000 Punkte. Damit eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis 12.300 Punkte und im weiteren Verlauf bis 12.450/12.480 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 11.840 und 12.000 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2019 - 16.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2014 - 16.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX4UF9 3,79 8.900 12.600 19.09.2019 DAX HX8XDS 4,61 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.04.2019; 17:40 Uhr

