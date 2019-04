Baden-Baden (ots) - Dienstag, 16. April 2019 (Woche 16)/16.04.2019



20.15 Marktcheck



Moderation Hendrike Brenninkmeyer



Raumdüfte sollen lästige Gerüche vertreiben, das Wohngefühl und die häusliche Atmosphäre verbessern. Doch solche Duftstoffe können Auslöser einer Kontaktallergie sein. Dies bestätigen Allergologen. "Marktcheck" lässt verschiedene Raumdüfte von einer Expertin auf ihr allergisches Potential prüfen. Ein Zuschauer schildert, welche Auswirkungen die Duftstoffe auf allergische Menschen haben können. Wie können Allergiker mit dem Problem umgehen? Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 16. April 2019, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.



Weitere geplante Themen der Sendung:



Bio-Ostereier - wie viel Bio steckt tatsächlich drin? Auch bei Ostereiern wollen viele nicht auf Bioqualität verzichten. Können sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Produktbeschreibung verlassen? "Marktcheck" prüft Ostereier in Super- und Biomärkten und besucht Höfe von Eierlieferanten.



Nachbarschaftsärger - was ist im Garten alles erlaubt? Lärm, ständiger Grillgeruch, Hinterlassenschaften von Nachbars Haustieren im Garten - "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, was im Garten erlaubt ist und was als unzumutbar für die Nachbarn gilt. Außerdem beantwortet er die Frage, wie viel Nacktheit im eigenen Garten möglich ist.



Wassersprudler - verbessert sich die Wasserqualität? CO2-Gas aus Wassersprudlern lässt aus Leitungswasser Sprudelwasser werden. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher verzichten auf den Kauf von Mineralwasser und nutzen solche Produkte. "Marktcheck" prüft im Labor die Qualität verschiedener Wassersprudler und die Keimbelastung des Wassers.



Fakeshops - wenn das gebuchte Flugticket ungültig ist: Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben ein Flugticket online bei airdiscount24.com gekauft. Auf Anfrage erfahren sie, dass das Portal angeblich Insolvenz angemeldet hat und ihr Ticket nicht gebucht wurde. Was können die Betroffenen jetzt noch tun?



Weichspüler - weich werden ohne Chemie: Weiche Wäsche ohne Weichspüler - eine Stuttgarter WG testet Internettipps mit Salz, Zitrone und Essig.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck , auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und unter www.facebook.com/marktcheck zu sehen.



Freitag, 19. April 2019 (Woche 16)/16.04.2019



22.00 BW+RP: Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Vertrauen, Verfehlung, Verrat



Wem kann man heute überhaupt noch trauen? Wahrscheinlich ist jeder Mensch schon einmal in seinem Leben bitter enttäuscht worden. Vertrauen ist eine wichtige Basis für menschliche Beziehungen, schnell aber können Verbündete zu Konkurrenten, Gegnern oder unerbittlichen Feinden werden.



Wer jemandem ein Geheimnis über seine dunkle Vergangenheit anvertraut, geht immer auch das Risiko ein, aufzufliegen. Denn für das liebe Geld, den eigenen Vorteil oder die Karriere springt so mancher über seinen moralischen Schatten und fällt plötzlich dem Kollegen oder besten Freund in den Rücken und zeigt sein zweites Gesicht. Was bleibt, sind Ernüchtung, Verbitterung und Zweifel - auch an der eigenen Menschenkenntnis.



Misstrauen vergiftet Teamarbeit genauso wie die Geschwisterbeziehung oder die Liebe. Wer seinem Partner aus Eifersucht ständig hinterherspioniert, muss sich nicht wundern, wenn die Beziehung bald der Vergangenheit angehört. Besonders groß sitzt der Schock, wenn eine vertrauenswürdige Person ihre Position ausnutzt: Da ist der Lehrer, der sich an seiner Schülerin vergeht, oder die Pfarrerin, die fürs eigene Vergnügen eine hohe Summe aus der Gemeindekasse nimmt. Scheinheilig verhält sich auch der Reporter, der für frei erfundene Geschichten Preise absahnt und durch seine Fälschungen die Glaubwürdigkeit einer ganzen Branche in Frage stellt.



Häufig sind Lügner äußerst sympathisch wirkende Persönlichkeiten mit einem geschickten Sozialverhalten. Leider kommt ihnen viel zu häufig nur der pure Zufall auf die Schliche.



Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit - sind diese Tugenden in der heutigen Markt- und Wettbewerbsgesellschaft bald nur noch Auslaufmodelle? "Vertrauen, Verfehlung, Verrat" ist das Thema im "Nachtcafé".



Manuela Polaszczyk ist in der DDR aufgewachsen, in einer beklemmenden Atmosphäre von Überwachung und Misstrauen. Umso wichtiger war für sie die Gewissheit, wenigstens der eigenen Familie vertrauen zu können. Doch das war ein Irrtum. Erst nach dem Tod ihres Vaters konnte sie in seine Stasi-Akten blicken und erfuhr das Unfassbare: "Ich wurde seit meinem zwölften Lebensjahr von ihm bespitzelt und an die Stasi verraten. Das Schlimmste ist, dass ich ihn nicht mehr damit konfrontieren kann. Vertrauen kann ich niemandem mehr."



Verraten hat sich auch Elke Backes gefühlt, als sie einem Hochstapler das Handwerk legen wollte. An ihrer Pflegeschule unterrichtete ein Dozent, der sich als Altenpfleger und Theologe mit Lehrbefugnis ausgab. Schnell kamen Zweifel an seiner Kompetenz auf. Als sie der Geschäftsleitung Beweise über seine Urkundenfälschungen vorlegte, der Schock: "Mir wurde fristlos gekündigt. Vermutlich sollte etwas vertuscht werden." Das Arbeitsgericht rehabilitierte die gefeuerte Leiterin der Pflegeschule und sprach ihr eine Abfindung zu.



Tom Kummer war erfolgreicher Starreporter, der Journalist schrieb aus den USA hochgelobte Artikel und belieferte renommierte deutsche Magazine. Jedoch waren mehr als 40 Interviews mit Hollywood-Stars frei erfunden. Ein Treffen mit den Stars hatte nie stattgefunden, stattdessen ließ der Autor seiner Fantasie freien Lauf. Und löste damit einen Medienskandal aus. Die Schuld sieht er weniger bei sich: "Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Ich dachte, ich liefere denen guten Stoff."



Sabine Bühlers Sportlehrer war allseits beliebt, überall geschätzt und verstand es, das Vertrauen seiner Schüler und deren Eltern zu gewinnen. Und so wurden viele Signale überhört, die auf die schweren sexuellen Übergriffe des pädophilen Lehrers hindeuteten. Das Mädchen entwickelte eine Magersucht und Zwangserkrankungen. Erst mit 19 schaffte sie es, sich von ihrem Peiniger zu lösen. Der Kunstturnlehrer wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt: "Der Prozess war für mich wichtig, weil mir endlich jemand glaubte."



Antschana Schnarr war frisch verheiratet, als sie kurz darauf ihre erste Affäre hatte. Verheimlichen konnte die Handelsassistentin ihren Seitensprung nicht lange. Aber trotz der Aussprache mit ihrem Mann und seinem erneuten Vertrauensvorschuss war sie ihrem Partner noch mehrfach untreu: "Ich hatte einen unheimlichen Hunger nach Liebe und Anerkennung, obwohl ich einen Mann hatte, der mir eigentlich alles gegeben hat." Heute hat das Paar sechs Kinder, Misstrauen ist kein Thema mehr in ihrer Beziehung.



"Vertrauen ist eine wichtige Basis für menschliche Beziehungen", so die Erkenntnis des Psychiaters und Neurologen Prof. Dr. Dr. Raphael Bonelli. Er kennt die Vertrauensfallen und Gründe, warum aus Verbündeten sehr schnell Konkurrenten, Gegner oder unerbittliche Feinde werden können. Auch Verrat, Schuld und Vergebung sind in der Praxis des Wiener Psychotherapeuten immer wieder ein tiefgreifendes Thema.



Samstag, 20. April 2019 (Woche 17)/16.04.2019



18.05 h: Für RP beachten: Sendung ist mit VT-untertitelt!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Das große Stechen - Knochenjob Spargelernte Erstsendung: 21.04.2018 in SWR RP



Montag, 22. April 2019 (Woche 17)/16.04.2019



18.05 BW: Adel heute - Familie Vequel-Westernach aus Kronburg



Die Kronburg im Illerwinkel ist eines der schönsten Renaissance-Schlösser Süddeutschlands. Seit 1619, also seit 400 Jahren, residieren hier die Freiherren von Vequel-Westernach. Im Jubiläumsjahr begleitet die Dokumentation die adlige Familie durch ihren Alltag. Im Mittelpunkt stehen die beiden Kinder der Familie, die alles daransetzen, das große Erbe in die Zukunft zu retten. Baronesse Carolin hat Tourismusmanagement studiert und versucht, das Schloss mit Events zu beleben. Ihr Bruder Maximilian arbeitet halbtags als Biologe im Umweltschutz. Gemeinsam mit den Eltern wollen sie auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Kronburg erhalten. Die Familie von Vequel-Westernach zählt zum bayrisch-schwäbischen Uradel.



Mittwoch, 24. April 2019 (Woche 17)/16.04.2019



18.50 h: Für SR Titel und Untertitel beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Kultur extra Kulturorte im Saarland



Donnerstag, 25. April 2019 (Woche 17)/16.04.2019



07.35 h: für SR Titel und Untertitel beachten!



07.35 SR: Wir im Saarland - Kultur extra (WH von MI) Kulturorte im Saarland



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Geplante Themen:



Blumen, Wasser und jede Menge "Kunscht!" - Reporter und Moderator Steffen König unterwegs auf der Bundesgartenschau in Heilbronn.



Das Bauhaus wird grün - wohnen auf dem Gelände der Bundesgartenschau.



"Big Manni" - ein Film über einen der größten Betrugsskandale der Bundesrepublik.



Man nennt ihn "König von Tel Aviv": Itay Tiran aus Israel, Ensemblemitglied am Schauspiel Stuttgart - ein Porträt kurz vor seiner nächsten Premiere.



Kultur-Tipps!



Freitag, 26. April 2019 (Woche 17)/16.04.2019



04.45 h: Geänderte Sendung beachten, VPS-Zeit bleibt!



04.45 BW+RP: Elstner-Classics



Feinschmecker Erstsendung: 28.06.2014 in SWR/SR Folge 93



