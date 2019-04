In den letzten Wochen fiel es dem US-Dollar schwer, neues Aufwärtsmomentum zu kreieren und die Widerstandsmarke um 112 JPY ernsthaft in Gefahr zu bringen. Stattdessen musste er aufpassen, nicht seinerseits unter Druck zu geraten und die aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Unterstützung im Bereich von 110,0 JPY aufgeben zu müssen. Unterm Strich etablierte sich damit in den letzten Wochen eine ...

