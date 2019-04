FRANKFURT (Dow Jones)--Nachlassende Rezessionssorgen haben den deutsche Aktienmarkt am Dienstag gestützt. Überraschend gut ausgefallene ZEW-Konjunkturerwartungen wurden mit Erleichterung aufgenommen. Sie sind im April auf plus 3,1 nach minus 3,6 deutlich gestiegen und haben damit auch die Markterwartungen übertroffen. "Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung" sind nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba berechtigt. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 12.101 Punkte. Bei 12.116,25 Punkten erreichte der Index seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr.

Nach einem schwachen Handelsauftakt drehten Lufthansa ins Plus und gingen letztlich mit Aufschlägen von 0,9 Prozent aus dem Handel. Die Airline hat enttäuschende Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Der gestiegene Ölpreis sowie Überkapazitäten haben ihre Spuren hinterlassen. Immerhin hat das Unternehmen die Ziele bestätigt, was als Hinweis gewertet wurde, dass sich die Lage im weiteren Jahresverlauf verbessern wird. Trotz der Zahlen halten viele Analysten an ihrer Kaufempfehlung fest.

Tele Columbus prüft Glasfaserausbau - Zalando stellt Gewinn in Aussicht

Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Börse mit einem Plus von 4,1 Prozent. Im Handel war von einer Erholungsbewegung die Rede nach der zuletzt schwächeren Entwicklung des Titels. Den nächsten fundamentalen Impuls setzt die Veröffentlichung der Quartalszahlen Ende des Monats. Wirecard setzten die jüngste Erholung fort und gewannen 3,6 Prozent.

Für die Aktie von Tele Columbus ging es sogar 13,2 Prozent nach oben. Der Kabelnetzbetreiber prüft "wertsteigernde Optionen" im Rahmen des Glasfaserausbaus und will Investoren die Beteiligung an seinen Netzen ermöglichen. Zalando sprangen um 10,6 Prozent. Der Online-Händler erwartet einen Gewinn im ersten Quartal.

Defensive Aktien werden gemieden

Mit den nachlassenden Rezessionsängsten am Markt gerieten defensive Titel zunehmend unter Abgabedruck. RWE führten mit einem Minus von 2,5 Prozent die Verliererliste im DAX an. Daneben verloren Eon 1,4 Prozent, Merck 0,8 Prozent und Beiersdorf 1,2 Prozent. Gea fielen um 1,9 Prozent nach einer Abstufung durch Baader Helvea auf "Verkaufen". Drägerwerk stiegen indes um 2,4 Prozent, nachdem die HSBC ihre Einstufung erhöht hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 83,4 (Vortag: 65,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,51 (Vortag: 2,75) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.101,32 +0,67% +14,61% DAX-Future 12.126,00 +0,66% +13,99% XDAX 12.100,62 +0,67% +14,36% MDAX 25.774,37 +0,75% +19,39% TecDAX 2.816,58 +0,96% +14,95% SDAX 11.680,27 +0,98% +22,83% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,58 -9 ===

