ZÜRICH (Dow Jones)--Am Dienstag hat die Börse in der Schweiz den zweiten Tag in Folge solide Gewinne verzeichnet. Die Perspektiven für Aktien hellen sich aktuell weltweit auf. Gute chinesische Konjunkturdaten stützten im Vorfeld des am Mittwoch anstehenden BIP die Börse in Schanghai. An der Wall Street kamen neue Unternehmenszahlen überwiegend gut an. Dort nähern sich die Leitindizes bereits den Allzeithochs. Ein Treiber an den Märkten ist gegenwärtig auch die Perspektive lang andauernder Niedrigzinsen.

Mit der Hoffnung auf eine starke chinesische Konjunktur stiegen die vom Asiengeschäft abhängigen Luxusgütertwerte. So steigerten sich Richemont um 1,6 Prozent und Swatch um 3,3 Prozent.

Swiss Life gewannen 1,3 Prozent. Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsbewertung des Versicherers auf A+ von A erhöht. Bankenwerte setzten ihre Erholungsbewegung fort. UBS stiegen um 1 Prozent und Credit Suisse um 2 Prozent.

Während Zykliker tendenziell gefragt waren, bremsten die defensiven Schwergewichte. ABB gewannen 1,5 Prozent, dagegen notierten Novartis leicht im Minus und Roche kaum verändert.

