Der Tiefkühlkostanbieter will die Nährstoff-Qualität seiner Produkte farblich kennzeichnen - doch der Nutri-Score darf vorerst nicht kommen.

In der Debatte um klarere Kennzeichnungen für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten sorgt ein Gerichtsentscheid für neuen Wirbel. Der Tiefkühlkostanbieter Iglo muss die Einführung des farblichen Logos Nutri-Score auf Packungen vorerst stoppen. Das Landgericht Hamburg erließ am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen die Iglo GmbH, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Beantragt hatte dies der Münchner Verein "Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft". Nutri-Score verstoße gegen europäische Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung und sei daher im geschäftlichen Verkehr unzulässig, befand das Gericht. Iglo kündigte umgehend Berufung an.

Verbraucherschützer machen sich für die aus Frankreich stammende Kennzeichnung stark, um Kunden eine gesündere Ernährung zu erleichtern. Das Nutri-Score-System bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe ...

