DAX macht Boden gut, Lufthansa schafft die schnelle Wende

Der Start in die neue Börsenwoche fiel bereits positiv aus. Am heutigen Dienstag konnte der DAX sogar noch mehr Schwung an den Tag legen.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer kletterte dabei zeitweise über die Marke von 12.100 Punkten. Für die gute Stimmung waren positive Vorgaben aus den USA verantwortlich. Außerdem hellten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen weiter auf. Der entsprechende Indikator kletterte im April im Vormonatsvergleich um 6,7 Punkte auf 3,1 Zähler. Es war nun schon der sechste Anstieg in Folge. Damit steigt die Hoffnung der Börsianer, dass die Konjunkturabkühlung hierzulande nicht so stark wie befürchtet ausfällt.

Das waren die Tops & Flops. Unter den DAX-Titeln konnte die Deutsche-Börse-Aktie (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055)heute am meisten vom positiven Marktumfeld profitieren. Ein positiver Analystenkommentar sorgte dafür, dass die Anteilsscheine des Börsenbetreibers in der Spitze einen Kursanstieg von mehr als 4 Prozent hinlegen konnten.

