Eine von Harvard Business Review Analytic Services in Zusammenarbeit mit der Brightline Initiative durchgeführte Studie untersucht, wie Unternehmen ihre Arbeitsweise ändern können, um die Umsetzung von Strategien zu verbessern. Der Bericht mit dem Titel "Testing Organizational Boundaries to Improve Strategy Execution" ist das Ergebnis einer weltweiten Befragung von 1.636 Führungskräften über ihre Fähigkeiten zur Strategieumsetzung.

Der Bericht beleuchtet "führende Unternehmen der Strategieumsetzung", die sich schnell an neue oder unerwartete Markt-, Wettbewerbs- oder Kundenbedürfnisse anpassen können. Im Bereich der Umsetzung führende Unternehmen sind weitaus erfolgreicher und erreichen mindestens 80% ihrer strategischen Ziele. Jedes fünfte Unternehmen wird als führend bei der Umsetzung eingestuft. Die meisten Organisationen sind "Nachzügler" im Hinblick auf die Umsetzung, die ihre strategischen Zielmarken alljährlich verfehlen, was zu einer Beeinträchtigung ihrer finanziellen Situation führt.

Der Bericht beleuchtet die bewährten Verfahren von bei der Umsetzung führenden Unternehmen, die andere Organisationen übernehmen können. Diese leistungsstarken Unternehmen fördern das Engagement, bieten Coaching und belohnen die Zusammenarbeit. Sie machen zudem große Fortschritte bei der Schaffung vielschichtiger Kulturen, die Silos minimieren, funktionsübergreifendes Arbeiten fördern und Entscheidungen dezentral treffen. 80% der leistungsstarken Unternehmen sind sich einig, dass eine Kultur der Zusammenarbeit aktiv vorangetrieben und belohnt werden muss. Bei 77% der in der Umsetzung führenden Unternehmen hilft ihnen ihre Organisationsstruktur bei der Realisierung der Strategie, was nahezu der Zahl der Umsetzungsnachzügler (63%) entspricht, die angeben, dass ihre Organisationsstruktur ihre Fähigkeit zur Umsetzung behindert. In der Erkenntnis, dass Kultur die Struktur übertrifft, setzen führende Unternehmen den Fokus auf eine Siegerkultur anstatt auf die Perfektionierung ihres Organigramms.

Ricardo Vargas, Executive Director der Brightline Initiative, hebt die Bedeutung der Untersuchung hervor. "Die Unternehmen, die in der Lage sind, sich zu transformieren und auf dem Markt zu gewinnen, haben eine ausgezeichnete Kultur und nicht nur eine formale Struktur geschaffen. Es ist die Kultur, nicht die Struktur, die die Menschen zur Erzielung transformativer Ergebnisse motiviert", sagte er.

Edivandro Conforto, Head of Strategy Research der Brightline Initiative, ergänzte: "Einer der Hauptgründe dafür, dass einige Unternehmen erfolgreicher bei der Überbrückung der Strategieumsetzungslücke sind, ist dem Bericht zufolge ihre Effektivität bei der Entscheidungsfindung, um sich schnell an neue oder unerwartete Marktveränderungen, Maßnahmen von Wettbewerbern oder Kundenbedürfnisse anzupassen, indem sie eine Kultur der Zusammenarbeit, des Engagements, der Zielgerichtetheit und der Verantwortlichkeit fördern."

"Um isolierte Arbeitsweisen zu bekämpfen, müssen erfolgreiche führende Unternehmen Anreize schaffen und Prozesse entwickeln, die die Zusammenarbeit über organisatorische Grenzen hinweg fördern und belohnen", sagte Alex Clemente, Managing Director von Harvard Business Review Analytic Services. "Diese Untersuchung zeigt das Ausmaß, in dem Strukturen Unternehmen in die Lage versetzen oder daran hindern können, ihre strategischen Ziele zu erreichen. Da viele Unternehmen bei der Umsetzung scheitern, sollten Führungskräfte der Frage nachgehen, ob es sich um einen organisatorischen Schwachpunkt handelt."

Der vollständige Bericht Testing Organizational Boundaries to Improve Strategy Execution steht in der Online-Ressourcensammlung von Brightline zum Download bereit.

Über die Brightline Initiative

Die Brightline Initiative ist eine vom Project Management Institute zusammen mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Vereinigung, die Führungskräften helfen möchte, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Gestaltung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

Über die Brightline Coalition

Project Management Institute (PMI), Boston Consulting Group, Bristol-Myers Squibb, Saudi Telecom Company, Lee Hecht Harrison, Agile Alliance und NetEase

Kooperation Wissenschaft und Forschung

MIT Consortium for Engineering Program Excellence, Technical University of Denmark, University of Tokyo Global Teamwork Lab, Blockchain Research Institute und Insper

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190416005834/de/

Contacts:

Ansprechpartner der Brightline Initiative:

Dr. Edivandro Carlos Conforto

Head of Strategy Research

edivandro.conforto@brightline.org