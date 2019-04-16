The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2019
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2019
ISIN Name
AU000000BUL6 BLUE ENERGY LTD
AU000000PBT9 PRANA BIOTECHNOLOGY LTD.
CA00829A1066 AFRICAN GOLD GROUP INC.
CA56087W2067 MAKENA RESOURCES INC.
CA64158L2084 NEW AGE BRANDS INC.
CA9571553028 WESTBRIDGE EN. CORP.
US10807M1053 BRIDGEPOINT EDUC. DL-,01
US28849P1003 ELLIE MAE INC. DL-,0001
US701081AY70 PARKER DRILLING 2020
US92847R1041 VITAL THERAPIES DL-,0001
XS0945624491 U.S.S.G.C.1302-01EO500000
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2019
ISIN Name
AU000000BUL6 BLUE ENERGY LTD
AU000000PBT9 PRANA BIOTECHNOLOGY LTD.
CA00829A1066 AFRICAN GOLD GROUP INC.
CA56087W2067 MAKENA RESOURCES INC.
CA64158L2084 NEW AGE BRANDS INC.
CA9571553028 WESTBRIDGE EN. CORP.
US10807M1053 BRIDGEPOINT EDUC. DL-,01
US28849P1003 ELLIE MAE INC. DL-,0001
US701081AY70 PARKER DRILLING 2020
US92847R1041 VITAL THERAPIES DL-,0001
XS0945624491 U.S.S.G.C.1302-01EO500000