The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2019



ISIN Name



AU000000BUL6 BLUE ENERGY LTD

AU000000PBT9 PRANA BIOTECHNOLOGY LTD.

CA00829A1066 AFRICAN GOLD GROUP INC.

CA56087W2067 MAKENA RESOURCES INC.

CA64158L2084 NEW AGE BRANDS INC.

CA9571553028 WESTBRIDGE EN. CORP.

US10807M1053 BRIDGEPOINT EDUC. DL-,01

US28849P1003 ELLIE MAE INC. DL-,0001

US701081AY70 PARKER DRILLING 2020

US92847R1041 VITAL THERAPIES DL-,0001

XS0945624491 U.S.S.G.C.1302-01EO500000