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AFRICAN GOLD GROUP INC
AFRICAN GOLD GROUP INC Chart 1 Jahr
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AFRICAN GOLD GROUP INC0,0080,00 %
ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED0,024+14,76 %
BLUE ENERGY LIMITED0,024-6,00 %
ELLIE MAE INC87,53+0,17 %
IMMUNIC INC0,83+32,49 %
NEWLEAF BRANDS INC0,676+50,59 %
WESTBRIDGE ENERGY CORPORATION0,066-0,30 %
WILLOW BIOSCIENCES INC0,046-0,22 %
ZOVIO INC5,596-0,04 %