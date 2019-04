Halle (ots) - Die Feuerkatastrophe ist auch deshalb so unbegreiflich, weil sie eine menschliche Urkatastrophe ist. Das brennende Haus ist eine Kindheitsangst, und tatsächlich waren Flammen über Jahrhunderte eine der größten Gefahren für den Menschen. Selbst Großstädte brannten nieder, Chicago und New York haben dieses Trauma erlebt; auch Hamburg im Jahr 1842, als in drei trockenen Maitagen 1 700 Häuser verbrannten und 20 000 Menschen obdachlos wurden. Es sind Ereignisse, die heute normalerweise nicht mehr geschehen. Dafür birgt die Gegenwart neue Gefahren: soziale und politische, demografische und eben solche, die sich aus dem technischen Fortschritt ergeben. Wer heute von einer Katastrophe liest, der hat es meist mit Neuzeit-Problemen zu tun. Am Montag in Paris war es offenbar nicht so.



