Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta032/16.04.2019/20:05) - Die Investunity AG, Heidelberg, hat heute erfahren, dass ihr Mehrheitsaktionär Deutsche Balaton AG einen Kaufvertrag mit der Rackham Group Ltd., Malta, abgeschlossen hat über den Kauf sämtlicher von der Deutsche Balaton AG an der Investunity AG gehaltenen Aktien. Der Vollzug des Kaufvertrages hat noch nicht stattgefunden. Der Kaufvertrag wird unwirksam, wenn eine Anzahlung des Käufers nicht bis 30. Juni 2019 erfolgt ist.



Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.



