Dierikon, 16. April 2019

Medienmitteilung

Generalversammlung der Komax Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2019 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Dabei wählten sie Dr. Mariel Hoch neu in den Verwaltungsrat und genehmigten die Erhöhung der Ausschüttung auf 7.00 Franken pro Aktie. An der Generalversammlung nahmen 396 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt waren 45.4% des Aktienkapitals vertreten.

An der ordentlichen Generalversammlung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre unter anderem die Ausschüttung von 7.00 Franken (Vorjahr: 6.50 Franken) pro Aktie. Davon werden 0.80 Franken aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote beträgt 52.0%. Ex-Datum ist der Donnerstag, 18. April 2019. Ausbezahlt wird die Dividende am Mittwoch 24. April 2019.

Daniel Hirschi stellte sich nach 14 Jahren im Verwaltungsrat, davon die letzten fünf Jahre als Vizepräsident, an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Verwaltungsratspräsident Beat Kälin dankte ihm herzlich für seinen jahrelangen Einsatz und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Die übrigen fünf Verwaltungsratsmitglieder sind alle zur Wiederwahl angetreten und von den Aktionärinnen und Aktionären für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bestätigt worden. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri und Roland Siegwart. Mit Dr. Mariel Hoch haben die Aktionärinnen und Aktionäre zudem ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Die neue Verwaltungsrätin fokussiert in ihrer beruflichen Tätigkeit vor allem auf Themen im Bereich M&A-Transaktionen und berät kotierte Unternehmen in gesellschafts- und börsenrechtlichen Angelegenheiten.

Wie allen anderen Anträgen stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch allen Vergütungsanträgen deutlich zu. Sie genehmigten sowohl den Vergütungsbericht 2018 (Konsultativabstimmung) als auch die beantragten Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020.

