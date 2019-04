Bis jetzt war es ein sehr gutes Jahr für Cannabisaktien. Viele Cannabisunternehmen konnten ein beeindruckendes Umsatzwachstum verkünden, weil sie auf der ganzen Welt neue Chancen ausgeschöpft haben. Darunter den Marktstart in Kanada sowie die US Farm Bill, die besagt, dass auf Hanf basierende Produkte hergestellt und verkauft werden dürfen. Cannabisaktien rücken also mehr und mehr in den Fokus der "normalen" Anleger, und das bedeutet, dass die Analysten der Wall Street beginnen, sich verstärkt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...