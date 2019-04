Unternehmen befördert zwei Veteranen der Branche auf frisch geschaffene Positionen in Bereichen Operations und globaler Vertrieb

Acelity hat heute bekannt gegeben, dass Gaurav Agarwal, kaufmännischer Leiter, auf den Posten des Geschäftsleiters und Chief Operating Officer befördert wurde. Außerdem wurde Rohit Kashyap, Geschäftsleiter Nord- und Südamerika, zum Geschäftsleiter für globale Vermarktung befördert wurde, wo er für Umsatzentwicklung, Kundensupport und Geschäftswachstum in Märkten auf der ganzen Welt zuständig sein wird.

Agarwal kann auf fast 20 Jahre Erfahrung im Bereich globale Unternehmensführung im Gesundheitswesen zurückblicken. Bevor er 2014 zum Unternehmen kam, war er Geschäftsleiter für orthopädische Rekonstruktion in der Abteilung chirurgische Spezialinstrumente bei Smith Nephew. In seiner neuen Funktion als Chief Operating Officer leitet Agarwal bei KCI die Aufgabenbereiche Produktforschung und Innovation, Produktion und Operations, Informationstechnologie, Geschäftstransformation sowie Qualität und regulatorische Angelegenheiten. Zuvor hatte er die Funktionen des Chief Operating Officer und leitender Vizepräsident der Abteilung chirurgische Spezialinstrumente bei Smith Nephew sowie verschiedene Führungsrollen bei GE Healthcare inne.

"In den letzten paar Jahren haben wir uns sehr auf die Transformation unseres Ansatzes konzentriert, KCI besser zur Realisierung neuer Innovationen zu befähigen, die den Heilungsvorgang weiterentwickeln werden", so R. Andrew Eckert, Präsident und Geschäftsführer bei Acelity. "Gauravs Aufgabe besteht darin, unser Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr für diejenigen Patienten zu tun, die neue Lösungen zur Veränderung der Wundheilungsmethoden benötigen. In seiner neuen Funktion bauen wir auf Gauravs Führungsqualitäten: Er soll für engere Verknüpfungen zwischen den operativen und innovativen Elementen des Unternehmens sorgen, die zur zukünftigen Unterstützung der Produktentwicklung und Ausweitung des Portfolios beitragen."

Rohit Kashyap kam vor mehr als 20 Jahren zu KCI und hatte seither zahlreiche Führungsrollen beim Unternehmen inne zuletzt als Geschäftsleiter Nord- und Südamerika. Seine bisherigen Funktionen waren Geschäftsleiter Nordamerika, leitender Vizepräsident für Strategie und Geschäftsentwicklung sowie weitere Führungsrollen in Teams für strategisches Marketing und internationalen Handel.

Eckert fügte hinzu: "Rohits Beiträge sind Teil der Grundstruktur von KCI. Seine Führungsqualitäten und seine Leidenschaft für dieses Unternehmen in den letzten 20 Jahren waren eine treibende Kraft dabei, dass KCI zu dem führenden Akteur im Bereich Wundversorgung und Chirurgie werden konnte, der wir heute sind. Sein Wettbewerbsgeist und unermüdlicher Einsatz werden das Tempo für unsere kontinuierlichen Expansionspläne auf Märkten weltweit vorgeben. In seiner neuen Funktion wird er uns bei der Stärkung unserer Partnerschaften mit Klinikern anleiten, da wir gemeinsam die Wissenschaft hinter den Heilungsvorgängen neu erfinden."

Über Acelity

Acelity L.P. Inc. ist ein global tätiges Unternehmen für Medizintechnologie mit Schwerpunkt auf moderner Wundversorgung und chirurgischen Spezialanwendungen, die unter dem Markennamen KCI vermarktet werden. Das KCI-Produktportfolio ist in mehr als 90 Ländern erhältlich und bietet einen Mehrwert durch Lösungen, die die Heilung beschleunigen und in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Kundenzufriedenheit führend sind. KCI engagiert sich für den Fortschritt der Wissenschaft des Heilens und legt seinen Fokus dabei auf Innovationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas und beschäftigt weltweit fast 5000 Mitarbeiter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

