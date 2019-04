"Stuttgarter Zeitung" zu Notre-Dame:

"Verbindendes ist in solchen Zeiten doppelt kostbar. Notre-Dame gehörte dazu, die Kathedrale ist nicht nur Katholiken heilig, sondern allen Franzosen. "Wir werden sie zusammen wiederaufbauen", hat Macron angekündigt. Was für eine kühne Prophezeiung! Nicht was den erhofften kollektiven finanziellen Kraftakt betrifft. Dass Notre-Dame eines Tages wieder in neuem Glanz erstrahlen wird, steht außer Frage. Was in Reims und Rouen gelang, wo im Krieg zerstörte Kathedralen wunderbar restauriert wurden, wird auch in Paris gelingen. Aber Macrons Worte weisen über Finanzielles und Bautechnisches hinaus. Aus ihnen spricht die Hoffnung, dass dieser Schock ein heilsamer sein möge, dass die Nation wieder mehr zusammenrückt. Unvorstellbar erschien dies eben noch. Aber dass die Pariser Kathedrale ein Raub der Flammen werden würde, war ja auch eben noch unvorstellbar gewesen."/DP/jha

