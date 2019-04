Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Die Anklage gegen den Ex-Chef Martin Winterkorn hat Folgen für den Volkswagen-Konzern: Sie wirkt sich auf andere Prozesse aus, auf die Finanzen - und auf die Laune seines Nachfolgers. (SZ S. 17)

BAYER - Die Hauptversammlung von Bayer am Freitag in einer Woche wird zum Tag der Abrechnung. Widerstand gegen die Beschlussvorlagen der Verwaltung formiert sich nämlich nicht nur in den Reihen der Aktionäre - elf Gegenanträge liegen vor -, auch namhafte Stimmrechtsberater machen Front gegen einzelne Punkte der Tagesordnung. Im Zentrum der Kritik steht der Vorstand, dem nach Meinung der Proxy Advisors Glass Lewis, ISS und Ivox die Entlastung verweigert werden sollte. (Börsen-Zeitung S. 7)

UBER - Die Stadt Düsseldorf hat einem der wichtigsten Partner des Fahrdienstleisters Uber vorläufig den Betrieb in Düsseldorf untersagt. "Die Stadt Düsseldorf hat uns mit sofortiger Wirkung die Beförderung von Personen verboten. Wir stellen den Betrieb vorübergehend ein", heißt es in einer Mail des Mietwagenunternehmens Safedriver Ennoo an die Mitarbeiter. Alle Arbeitsverträge mit Mitarbeitern sollen demnach gekündigt werden. Für Uber ist das ein heftiger Rückschlag. (Rheinische Post)

SENVION - Vor einer Woche musste der Windanlagenbauer Insolvenz anmelden. Keine leichte Aufgabe für den neuen Chef Yves Rannou. Im Interview erklärt er, warum nicht nur der hart umkämpfte Markt an der Pleite schuld ist und was jetzt passieren muss, damit es weitergeht. (Handelsblatt S. 22)

