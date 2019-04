Zur Rose-Gruppe wächst 28 Prozent im ersten Quartal 2019 EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Zur Rose-Gruppe wächst 28 Prozent im ersten Quartal 2019 17.04.2019 / 06:55 Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe wächst 28 Prozent im ersten Quartal 2019 - 45.9 Prozent Umsatzwachstum in Deutschland inklusive medpex - Solide Umsatzsteigerung in der Schweiz - Erfolgreicher Rollout des Marktplatzmodells in Frankreich - Umsatzprognose für Gesamtjahr bestätigt Die Zur Rose-Gruppe hat im ersten Quartal 2019 den Wachstumskurs planmässig fortgesetzt. Unter Einrechnung des Umsatzes von medpex erzielte die Gruppe ein Umsatzplus von 28.1 Prozent auf CHF 381.1 Mio. In Deutschland erhöhte sich der Umsatz in Lokalwährung um 45.9 Prozent auf EUR 212.8 Mio. Hauptwachstumstreiber war das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln: In diesem Bereich entwickelte sich insbesondere das Versandgeschäft von medpex mit einer Steigerung von 21.4 Prozent sehr erfreulich. Da das Herauslösen des Versandgeschäfts noch nicht abgeschlossen ist, konnten im ersten Quartal 2019 noch keine Umsätze von medpex konsolidiert werden. In der Schweiz vermochte Zur Rose trotz regulatorisch bedingter Preissenkungen auf Medikamente ein Umsatzwachstum von 3.6 Prozent auf CHF 132.3 Mio. zu erzielen. Ein wesentlicher Aspekt dieser positiven Entwicklung ist der erfreuliche Neukundenzuwachs im Ärztegeschäft. Im B2C-Geschäft wirkten sich die Preissenkungen aufgrund höherpreisiger Medikamente im Specialty Care-Bereich stärker aus als im B2B-Geschäft. Mit dem Markplatzmodell ist es der Zur Rose-Gruppe gelungen, ihr Geschäftsmodell strategisch zu ergänzen und die Internationalisierung in europäischen Kernmärkten erfolgreich voranzutreiben. Die Gruppe erzielte in «Rest of Europe» ein Umsatzwachstum von 40 Prozent auf EUR 7.1 Mio., was das Potenzial dieses Geschäftsmodells aufzeigt. Nach der Akquisition von PromoFarma in Spanien im September 2018 übernahm die Gruppe im Februar 2019 den Marktplatz Doctipharma in Frankreich, der in PromoFarma integriert wird. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Rollout im zweiten Quartal 2019 in Italien, wo die Gruppe bereits erste Partnerapotheken gewinnen konnte. Die Zur Rose-Gruppe wird ihre Organisation nach Kundensegmenten ausrichten. Dabei wird nicht mehr nach rezeptpflichtigen und rezeptfreien Medikamenten gegliedert, sondern nach den Geschäftsmodellen B2C, Professional Services und Marktplatz, jeweils mit dem gesamten Apothekensortiment. Die Segmentberichterstattung ab dem Geschäftsjahr 2019 folgt dieser Logik. Aus heutiger Sicht bestätigt das Management für das Gesamtjahr 2019 die Guidance für die Unternehmensgruppe und erwartet einen Umsatz von rund CHF 1.6 Mrd. Dies entspricht einem Wachstum von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei ein ausgeglichenes Ergebnis auf EBITDA-Stufe angestrebt wird. Umsatz, in 1000 CHF (ungeprüft) 1.1.-31.3.20- 1.1.-31.3.20- Verände- 19 18 rung Zur Rose-Gruppe inkl. medpex 381'128 297'633 28.1% Zur Rose-Gruppe 327'058 297'633 9.9% In Lokalwährung 11.5% Märkte Deutschland inkl. medpex, in 1000 212'797 145'822 45.9% EUR Deutschland, in 1000 EUR 165'012 145'822 13.2% Schweiz 132'346 127'749 3.6% Rest of Europe, in 1000 EUR 7'064 - n.a. Geschäftsmodelle B2C inkl. medpex 271'124 201'630 34.5% B2C 217'054 201'630 7.6% Professional Services 102'011 96'003 6.3% Marktplatz 7'993 - n.a. Umsatzkennzahlen Das Umsatzwachstum nominal gibt die prozentuale Veränderung der Umsätze im Vergleich zum Vorjahr an. Das Umsatzwachstum in Lokalwährung zeigt die prozentuale Veränderung der Umsatzerlöse ohne den Einfluss von Wechselkurseffekten (Umrechnung erfolgt zum Vorjahreskurs). Agenda 23. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 21. August 2019 Halbjahresergebnis 2019 23. Oktober 2019 Q3/2019 Trading Update Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. 