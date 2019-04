Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien tendieren am Mittwoch in engen Grenzen uneinheitlich. Eine Reihe meist besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten aus China und Japan sorgen für keine stärkeren Impulse.

Das chinesische BIP ist im ersten Quartal mit 6,4 Prozent einen Tick stärker gestiegen als erwartet, deutlicher übertraf die Industrieproduktion im März die Schätzungen. Laut Volkswirten spiegeln die Daten den Erfolg staatlicher Stimuli, unterstützt durch eine lockere Geldpolitik, wider. Ökonomin Grace Ng von JP Morgan hält angesichts dieser positiven Resonanz weitere geldpolitische Lockerungsschritte zunächst für unwahrscheinlich.

Der Schanghai-Composite bewegt sich im Verlauf zum Vortagesschluss kaum vom Fleck, in Hongkong gibt der HSI leicht nach, ebenso das Marktbarometer in Sydney. Der Tokioter Nikkei-225 legt immerhin um 0,3 Prozent zu und wird dabei noch leicht gebremst vom im Verlauf etwas anziehenden Yen. Dabei zeigt der Dollar auch gegenüber anderen Währungen wie dem Euro und dem Pfund Schwäche nach den besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturzahlen aus China. In Japan sind derweil die Exporte im März etwas weniger geschrumpft als im Vorfeld befürchtet.

Zuletzt hatte der Dollar als vermeintlich sicherer Hafen immer wieder Zulauf erhalten bei negativen Konjunktursignalen. Dies kehrt sich nun um.

Der Kurs von Rakuten zieht um über 8 Prozent an. Getrieben wird er davon, dass die Japaner einen Handelsplatz für Kryptowährungen einrichten wollen, für den sich Kunden nun registrieren können.

In Sydney schießt der Kurs des Farbenherstellers DuluxGroup um 27 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einer Übernahme für 2,7 Milliarden Dollar durch Nippon Paint zugestimmt. Nippon Paint geben um knapp 4 Prozent nach.

Ölaktien nach US-Lagerdaten auf dem Weg nach oben

Tendenziell aufwärts geht es in der Region für Aktien aus dem Ölsektor wie Santos in Sydney und Inpex in Tokio. Hintergrund sind anziehende Ölpreise, nachdem ein US-Branchenverband am späten Vorabend (MESZ) für die zurückliegende Woche einen überraschenden Rückgang der Ölvorräte von 3,1 Millionen Barrel gemeldet hatte. Auch die Benzinvorräte verringerten sich demnach stärker. Brentöl verteuert sich um 0,3 Prozent auf 71,96 Dollar, nachdem Preis im späten US-Geschäft schon angezogen hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.263,50 -0,22% +10,93% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.291,60 +0,31% +11,38% 08:00 Kospi (Seoul) 2.248,73 +0,00% +10,18% 08:00 Schanghai-Comp. 3.253,75 +0,00% +30,47% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.062,47 -0,22% +15,40% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.347,85 +0,47% +8,38% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.616,78 -0,78% -3,62% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 % YTD EUR/USD 1,1304 +0,2% 1,1286 1,1307 -1,4% EUR/JPY 126,56 +0,1% 126,41 126,55 +0,7% EUR/GBP 0,8656 +0,1% 0,8648 0,8645 -3,8% GBP/USD 1,3059 +0,1% 1,3047 1,3079 +2,5% USD/JPY 111,96 -0,0% 112,01 111,92 +2,1% USD/KRW 1137,20 -0,0% 1137,66 1135,26 +2,1% USD/CNY 6,7122 +0,1% 6,7122 6,7073 -2,4% USD/CNH 6,7040 -0,1% 6,7124 6,7079 -2,4% USD/HKD 7,8435 +0,0% 7,8431 7,8389 +0,1% AUD/USD 0,7190 +0,2% 0,7174 0,7148 +2,1% NZD/USD 0,6732 -0,5% 0,6767 0,6756 +0,3% Bitcoin BTC/USD 5.220,76 +0,4% 5.200,75 5.064,51 +40,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,47 64,05 +0,7% 0,42 +38,6% Brent/ICE 71,97 71,72 +0,3% 0,25 +31,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,64 1.276,57 +0,1% +1,07 -0,4% Silber (Spot) 15,03 14,98 +0,3% +0,05 -3,0% Platin (Spot) 881,05 881,00 +0,0% +0,05 +10,6% Kupfer-Future 2,94 2,93 +0,5% +0,01 +11,2% ===

