The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 3A61 XFRA CA00829A6016 AFRICAN GOLD GROUP INC. EQ00 EQU EUR Y

CA C4T XFRA CA16961T2083 CHINOOK TYEE INUSTRY EQ01 EQU EUR N

CA 0NFA XFRA CA6515091016 NEWLEAF BRANDS INC. EQ01 EQU EUR N

CA 45CN XFRA CA97111B1076 WILLOW BIOSCIENCES EQ01 EQU EUR N

CA 5TS XFRA IL0011571556 TUFIN SOFTWARE TE IS-,015 EQ01 EQU EUR N

CA 7XC XFRA US14174T1079 CARETRUST REIT DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 10VA XFRA US4525EP1011 IMMUNIC INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 2U9 XFRA US72352L1061 PINTEREST INC. DL-,00001 EQ01 EQU EUR Y

CA 0BD XFRA US98979V1026 ZOVIO INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 5ZM XFRA US98980L1017 ZOOM VIDEO COMM. A -,001 EQ01 EQU EUR N