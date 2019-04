The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0103078231 SNCF RESEAU 09-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0181721629 CLARIANT 12-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK9FWP4 DEKABANK DGZ MTN.S.6497 BD00 BON EUR N

CA TIKA XFRA XS0774764152 TUE.IHRACAT K.B.12/19REGS BD00 BON USD N

CA XFRA AT0000A0WUZ9 ERSTE GP BNK 12-19 FLR279 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB16W0 NRW.BANK IS.A.16W 14/19 BD01 BON EUR N

CA VVDK XFRA FR0010750489 VEOLIA ENVIRONN.09/19 MTN BD01 BON EUR N

CA 250A XFRA US80282KAH95 SANTANDER HLDGS USA 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1208591880 EIB EUR.INV.BK 15/19 MTN BD01 BON IDR N

CA XFRA DE000DG4T200 DZ BANK IS.A499 BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000196482 IND.+COMM.BK CHINA 14/19 BD02 BON CNY N

CA XFRA XS0921309919 EXPORT-IMPORT BK 13/19MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1061043797 WELLS FARGO 14/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA GO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. EQ00 EQU EUR Y

CA 2U9 XFRA US72352L1061 PINTEREST INC. DL-,00001 EQ01 EQU EUR Y

CA 1ATD XFRA LU0548799971 COBA AKTIENTREND DTLD R FD00 EQU EUR N