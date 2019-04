The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0262533 WOOLWORTHS 19/24 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB7PR8 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0S2T3 DEKA USD FESTZINS 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0S2U1 DEKA GBP FESTZINS 19/24 BD00 BON GBP N

CA XFRA DE000HLB30L9 LB.HESS.THR.CA.TIL.04C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30M7 LB.HESS.THR.CARRARA04H/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30N5 LB.HESS.THR.CARRARA04I/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SS3 LB.HESS.-THR. IHS 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30P0 LB.HESS.THR.CARRARA04J/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30S4 LB.HESS.THR.CARRARA04M/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30V8 LB.HESS.THR.CARRARA04O/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13HU6 LBBW STUFENZINS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013415692 BQUE POSTALE 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005370306 ITALIEN 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA NZADBDT009C0 ASIAN DEV.BK 19/26 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US87165BAP85 SYNCHRONY F. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HT95 BMW US CAP 19/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HU68 BMW US CAP 19/22 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HV42 BMW US CAP 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HW25 BMW US CAP 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1985004370 ABN AMRO BK 19/39 MTN BD02 BON EUR N

CA RFD XFRA AU000000TRS9 THE REJECT SHOP LTD EQ00 EQU EUR N

CA PBN XFRA AU0000043945 ALTERITY THERAPEUT. LTD EQ00 EQU EUR N

CA 6QB XFRA AU0000044364 BLUE ENERGY LTD EQ00 EQU EUR N