FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LQ7G XFRA LU0179106983 GS+P FDS FAMILY BUSINE.R 0.600 EUR

LQ7B XFRA LU0077884368 GS+P FDS SCHWELLENLAEN.R 0.800 EUR

TXIJ XFRA LU0070000491 GS+ P FONDS EURO KONZEPT 0.558 EUR

7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.027 EUR

XFRA CH0008941319 PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL 0.000 %

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.168 EUR

H4L1 XFRA US46627J3023 HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 1.005 EUR

DYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.053 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.761 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.221 EUR

IDVA XFRA SE0000190126 INDUSTRIV. A FR. 0.549 EUR

PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA O.N. 0.279 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.111 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.088 EUR

3RB XFRA GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 1.160 EUR

D9F2 XFRA GB00B1VNSX38 DRAX GROUP LS-,1155172 0.098 EUR

KQ1 XFRA GB00B0HZPV38 KAZ MINERALS PLC LS -,20 0.053 EUR

RG8 XFRA GB0007594764 RPS GRP PLC LS-,03 0.059 EUR

3NA XFRA GB0006215205 NATL EXPR. GRP LS-,05 0.118 EUR

BSP XFRA GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC LS-,025 0.153 EUR

V4S XFRA GB00B82YXW83 VESUVIUS PLC LS 0,10 0.160 EUR

SPR XFRA DE0005501357 A.SPRINGER SE VNA 2.100 EUR

BEI XFRA DE0005200000 BEIERSDORF AG O.N. 0.700 EUR

TEN XFRA CH0012100191 TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 1.848 EUR

LQ7A XFRA LU0068841302 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.G 1.400 EUR

S5C1 XFRA AU000000UNV0 UNIVERSAL COAL PLC CDIS 1 0.013 EUR

OD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.051 EUR

0P5 XFRA GB00BKRC5K31 POLYPIPE GROUP(WI) LS-001 0.091 EUR

21T XFRA GB00B3FLWH99 BODYCOTE PLC LS -,1727272 0.386 EUR

XFRA DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13 0.002 %

UZQ XFRA AU000000KGN2 KOGAN.COM LTD 0.039 EUR

FRU XFRA FI4000106299 FERRATUM OYJ 0.180 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.029 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.010 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.089 EUR