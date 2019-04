FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3A6 XFRA CA00829A1066 AFRICAN GOLD GROUP INC.

C7UA XFRA CH0126639464 CALIDA HLDG NA SF 0,10

GD2 XFRA AU000000RNE2 RENU ENERGY LTD

BUU XFRA AU000000DEV5 DEVEX RES LTD