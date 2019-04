FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TNTC XFRA NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08

C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25

IV4 XFRA GB00B09LSH68 INMARSAT PLC EO-,0005

KR8 XFRA CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10

BWGA XFRA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5