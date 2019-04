Die britische Investmentbank Barclays hat Tele Columbus anlässlich der angekündigten Prüfung aller Optionen im Glasfaserausbau von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 2,70 Euro belassen. In einem Aufspaltungsszenario sieht Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Papiere des Kabelnetzbetreibers sogar Spielraum bis zu 6 Euro je Anteil./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000TCAG172

AXC0051 2019-04-17/07:40