Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Philips Lighting -0,48% auf 26,82, davor 12 Tage im Plus (15,37% Zuwachs von 23,36 auf 26,95), General Electric +1,78% auf 9,14, davor 9 Tage im Minus (-12,3% Verlust von 10,24 auf 8,98), GlaxoSmithKline +0,31% auf 1554,8, davor 6 Tage im Minus (-2,76% Verlust von 1594 auf 1550), Flughafen Wien 0% auf 38,4, davor 5 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 37,1 auf 38,4), ProSiebenSat1 -0,85% auf 14,52, davor 5 Tage im Plus (6,78% Zuwachs von 13,71 auf 14,64), Nintendo -0,81% auf 268,8, davor 5 Tage im Plus (5,2% Zuwachs von 257,6 auf 271), Sanofi +0,13% auf 75,1, davor 5 Tage im Minus (-4,45% Verlust von 78,49 auf 75), PostNL -0,96% auf 2,482, davor 4 Tage im Plus (3,94% Zuwachs von 2,41 auf 2,51), Puma -1,09% auf 544, davor 4 Tage im Plus (4,46% Zuwachs von 526,5 ...

