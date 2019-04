Vor dem langen Osterwochenende herrscht an der Börse Zurückhaltung. Nach sechs Gewinntagen in Folge startete der Dax am Gründonnerstag mit einem Verlust von 0,1 Prozent auf 12.140 Punkte in den Handel. "Der Jahresstart war fulminant und die Gewinne werden langsam abgesichert", sagte Orlando Rodrigues, Chefhändler bei der Privatbank Donner &...

