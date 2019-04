ZÜRICH (Dow Jones)--Beim schweizerischen Industriekonzern ABB gibt es überraschend einen Chefwechsel. CEO Ulrich Spiesshofer tritt mit sofortiger Wirkung zurück und Verwaltungsratspräsident Peter Voser übernimmt interimistisch, wie der Konzern mitteilte, der sich derzeit im Umbau befindet. Der 55-jährige Spiesshofer war seit 2013 Chef von ABB. Der Konzern hat die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet. Gründe für den überraschenden Schritt nannte der Siemens-Wettbewerber nicht, der separat auch über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtete.

ABB befindet sich derzeit in einer Neustrukturierung: Ab dem 1. April ist der Konzern in vier Segmente unterteilt worden: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antrieb sowie Robotik & Diskrete Automation. Derzeit ist das Unternehmen nur in drei Bereiche gegliedert. Jede Geschäftseinheit soll über mehr Autonomie als unter der bisherigen Struktur verfügen. Der Umbau des Konzerns soll bis Mitte 2020 abgeschlossen sein, wobei die geplanten Einsparungen voraussichtlich 2021 in voller Höhe erzielt werden sollen. Zudem verkauft ABB eine Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzgeschäft in Höhe von 11 Milliarden Dollar an Hitachi Ltd.

Zur Geschäftsentwicklung hieß es, in dem Dreimonatszeitraum ermäßigte sich der Konzerngewinn bei einem steigenden Konzernumsatz auf 535 Millionen US-Dollar. Das war 6 Prozent weniger als im Vorjahr. ABB verwies auf Sonderfaktoren, wie die Stranded Costs. Das sind vom Konzern für Stromnetze erbrachte Dienstleistungen, die nicht die Kriterien für eine Bilanzierung als nichtfortgeführte Aktivitäten erfüllen. ABB rechnet damit, dass der Großteil dieser Kosten entweder auf Stromnetze übertragen wird oder mit dem im ersten Halbjahr 2020 erwarteten Abschluss der Transaktion wegfällt.

Das operative EBITA von 766 Millionen US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent. Die operative EBITA-Marge lag bei 11,2 Prozent und damit 50 Basispunkte unter dem Vorjahreswert. Der verbesserte sich um 4 Prozent und besonders in den Sparten Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe sei eine gute Entwicklung verzeichnet worden.

