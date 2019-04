Die Privatbank Berenberg hat Brenntag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 60 Euro angehoben. Der Chemikalienhändler biete ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell bei einem möglicherweise sinkenden weltweiten Wachstum, schrieb Analyst Thomas Burlton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dazu kämen attraktive Chancen durch eine Marktkonsolidierung und ein unterschätztes Potenzial zur Barmittelschöpfung - hier stehe 2019 ein Wendepunkt an./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-04-17/07:54

ISIN: DE000A1DAHH0