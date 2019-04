Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt Herrn Markus Ehret für weitere fünf Jahre zum Vorstand der Gesellschaft DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Personalie Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt Herrn Markus Ehret für weitere fünf Jahre zum Vorstand der Gesellschaft 17.04.2019 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt Herrn Markus Ehret für weitere fünf Jahre zum Vorstand der Gesellschaft Kahl am Main, 17. April 2019 - Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat in seiner letzten Sitzung Herrn Dipl.-Oec. Markus Ehret (geb. 1967), Finanzvorstand der Gesellschaft, für weitere fünf Jahre zum Vorstand bestellt. Herr Markus Ehret hat die Bestellung angenommen und wird der Gesellschaft auch zukünftig als Finanzvorstand zur Verfügung stehen. Herr Markus Ehret leitet seit seinem Eintritt bei der SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft (SINGULUS TECHNOLOGIES) zum 19. April 2010 als Finanzvorstand die Bereiche Finanzen, Controlling, Investor Relations, Einkauf, Personal sowie IT. SINGULUS TECHNOLOGIES Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 17.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 800989 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 800989 17.04.2019 ISIN DE000A1681X5 DE000A2AA5H5 AXC0059 2019-04-17/08:15