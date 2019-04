Im frühen Mittwochshandel präsentiert sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen.Die am frühen Morgen veröffentlichten chinesischen Konjunkturdaten wiesen mit 6,4 Prozent dieselbe Rate wie im Vorquartal aus. Außerdem fielen in China die Einzelhandelsumsätze und die Zahlen zur Industrieproduktion besser als erwartet aus. Am Nachmittag steht zudem die US-Handelsbilanz für den Monat März zur Bekanntgabe an. Sollte diese dem Dollar neue Impulse verleihen, dürfte auch der Goldpreis darauf ...

