Welchen Markt bezeichnet Volkswagen als "zweiten Heimatmarkt"? Genau: China. Denn im Reich der Mitte sind die Wolfsburger mittendrin statt nur dabei. Und das schon ziemlich lange. Logisch: Der VW-Konzern hat noch viel vor auf dem weltgrößten Automarkt. Stichwort E-Offensive. "Die Denkweise der Menschen und die Politik der Regierung sind mehr auf Elektroautos ausgerichtet als in jedem anderen Land", wird der neue Vorstandschef Herbert Diess zitiert. Mehr als 11 Mio. E-Autos will Volkswagen bis 2028 in China produzieren. In diesem Jahr will VW nicht weniger als 8 neue SUVs auf den chinesischen Markt bringen. Übrigens: Der Golf, das Nachfolgemodell des legendären Käfers, feierte im März seinen 45. Geburtstag und wurde weltweit bereits mehr als 35 Mio. Mal verkauft. Ein echter Klassiker also.

Ausbruch aus Abwärtstrend

Und die VW-Aktie? Im Herbst 2015 plumpste das Papier von Volkswagen unter die Marke von 90 Euro. Der Dieselskandal hinterließ deutliche Spuren bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...