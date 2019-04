HAMBURG (dpa-AFX) - Über Ostern wird es nach Angaben des Hamburger Airports keine Warnstreiks am Flughafen geben. Bei Gesprächen in der Nacht zu Mittwoch sei eine Tarifeinigung mit der Gewerkschaft Verdi erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Weitere Details wurden am Mittwochmorgen zunächst nicht bekannt. Verdi war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Gewerkschaft hatte zuvor mit Warnstreiks gedroht, da ihre Mitglieder mehrheitlich eine erste Einigung abgelehnt und Nachforderungen gestellt hatten./tm/DP/mis

