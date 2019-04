Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Konjunkturdaten waren zuletzt noch immer recht schwach, aber nicht katastrophal, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". Von einer unkontrollierten wirtschaftlichen Abschwächung könne also keine Rede sein. Vorlaufende fiskalische und monetäre Indikatoren würden nahe legen, dass es eher eine weiche Landung der Konjunktur geben werde und sich die Volkswirtschaft in China in den kommenden Monaten wieder spürbar beleben könnte. ...

