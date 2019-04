Der Börsenneuling Akasol steigerte im vergangenen Jahr die Umsätze und die Ebit-Marge, verfügt über eine hohe EK-Quote, will in diesem Jahr den Umsatz fast verdoppeln aber dafür gibt es einen negativen Cashflow. Ursache sind die Investitionen in die Ausweitung der Batterieproduktion. Akasol gilt als Spezialist für Lithium-Ionen-Batteriesysteme, was in die E-mobility-Szene passt, aber mit sehr anspruchsvollen Zielen. Wer hier investiert, setzt auf das clevere Management, möglichst schnell eine Marktposition in den Märkten für Schienen und Nutzfahrzeuge nebst Bussen zu erreichen. Darauf wird es ankommen. Also eine Aktie mit Pfiff.



