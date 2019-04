Danny Manu, bekannt als Erfinder der drahtlosen Ohrhörer Mymanu CLIK, wird als Global Technology Engineer zu Quanta Networks Inc. in Kanada wechseln.



Toronto (ots/PRNewswire) - Danny Manu, , bekannt als Erfinder der drahtlosen Ohrhörer Mymanu CLIK, wird als Global Technology Engineer zu Quanta Networks Inc. in Kanada wechseln.



Quanta Networks hat das erste vollständig dezentrale, Blockchain-konforme Kommunikationssystem entwickelt. Quanta ermöglicht "Facility Free"-Netze ohne eigene Anlagen - die Mobilgeräte bilden ihre eigenen Netzwerke ganz ohne eigene Mobilfunkmasten.



"Ich bin von dieser revolutionären Idee bei Quanta Networks beeindruckt. Als Innovator freut es mich sehr, Teil eines derartigen Projekts sein zu können und eine Lösung zu entwickeln, die den Leuten das Leben leichter macht", sagt Danny Manu.



Quanta Networks bietet globale Sicherheit und Datenschutz für persönliche und geschäftliche Transaktionen, die über mobile Endgeräte abgewickelt werden, und sorgt dafür, dass weder unerwünschte Anrufer noch Nachrichten, E-Mails und Ortungsdienste in die persönliche Privatsphäre eindringen.



"Danny Manu ist zentral, was die Unterstützung unsere Mission einer absolut sicheren, globalen mobilen Lösung angeht", erklärt Marc Hurst, President und Managing Director von Quanta Networks Inc. "Er bringt Erfahrung in den Bereichen Engineering und internationale Produktvermarktung in unser Team ein".



Manu ist als erster Executive Advisor für das Unternehmen über Nordamerika hinaus tätig, ein Indikator für den Rückhalt, den Quanta Networks in der Tech-Community mit seiner bahnbrechenden Lösung erfährt. Für die kommenden Monate ist mit zügigen Fortschritten zu rechnen, was die die Meilensteine der Roadmap betrifft.



Quanta Networks ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Ontario, Kanada. Das 2017 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, globale Probleme bei Sicherheit und Daten in der Telekommunikation zu lösen, die fünf Milliarden mobile Nutzer weltweit betreffen. https://quantanetworks.io/



Danny Manu ist der Entwickler von Mymanu CLIK, dem ersten wirklich drahtlosen Ohrhörer-System mit Live-Übersetzung von Sprache. Er hatte zuvor jahrelang als Musikproduzent mit globalen Spitzenkünstlern zusammengearbeitet und zahlreiche Top-10-Hits produziert, und war später als Luft- und Raumfahrtingenieur und Produktentwickler zu einem der weltweit führenden Aerospace Engineering-Unternehmen gewechselt. Seine internationale Arbeit vereint die Leidenschaft für Musik, Programmieren, Technologie und Innovation.



